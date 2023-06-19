"Змусили забути на 30 років": жінка заявила, що її викрали прибульці (фото)

На одному із сеансів терапії Гвен Блайт згадала, що її викрали інопланетні істоти з довгими пальцями. Жінка присвятила багато років вивченню НЛО та каже, що зустрічала інших людей зі схожими дивовижними історіями.

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47-річна Гвен Блайт із Великобританії стверджує, що її викрали інопланетяни біля величезної авіабази RAF, а потім змусили її забути про це майже на 30 років. Про це пише Daily Star.

Жінка розповіла, що НЛО завис прямо над нею і вона таємниче "втратила цілу годину життя". На недавньому сеансі регресивної терапії вона згадала, що її "оглядали" сірі істоти з "мигдалеподібними очима та довгими тонкими пальцями".

"Мене ніби вимкнули, але я пам'ятаю, що лежала на столі, а довкола мене були сірі істоти", — розповіла жінка.

Гвен, якій тоді було 18 років, і її приятель припаркувалися біля дороги поряд з авіабазою Мілденхолл у Саффолку.

"На вулиці була непроглядна темрява, і все, що ми могли бачити, це червоне світло вдалині. Раптом він почав рухатися з боку в бік, потім до нього приєднався ще один і ще. Усього було шість червоних вогнів, і вони почали рухатися зигзагоподібно. За кілька секунд один із них на швидкості помчав у наш бік. Я ніколи не бачила нічого подібного", — сказала британка.

Жінка заявила, що її "оглядали" сірі істоти з "мигдалеподібними очима та довгими тонкими пальцями" Фото: Dilantha Dissanayake

Жінка зазначила, що це була "масивна сфера, що горить" шириною 30 футів (трохи більше ніж 9 метрів). НЛО завис над її машиною, а потім зник миттєво.

"Він був таким яскравим, як сонце, але не було ні шуму, ні спека. Годинник у машині зупинився. Він блимав 00:00, але мій годинник показував, що вже година ночі. Ми помчали додому, а за нами їхала чорна машина без номерного знака і з тонованим склом. Було відчуття, що хтось хоче дізнатися, де ми живемо. Я пам'ятаю, як писала про те, що сталося, коли повернулася додому. У мене досі зберігається щоденник, і запис того дня досі відсутній", — додала Гвен.

Раніше Фокус писав, що на Google Maps знайшли таємничу порожнечу у Долині Смерті. Пустеля є одним із найсуворіших місць у світі. Люди помітили дивну область поряд з армійською базою, що викликало запеклі суперечки на форумі про теорії змови.

Також повідомлялося, що американці масово повідомляють про "промені викрадення НЛО". Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які деякі порівнюють із променями від інопланетних космічних кораблів.