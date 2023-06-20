Колишній охоронець та коханка з Латвії: витік даних показав, як Ротенберги обходять санкції

Російські бізнесмени переписують свої активи на третіх осіб. Французький банк вимагав від Бориса Ротенберга припинити переказувати гроші дружині через її американський паспорт, однак був змушений піти на компроміс через багатомільйонні кредити підприємця.

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Російські підприємці Борис та Аркадій Ротенберги успішно обходять введені проти них у 2014 році західні санкції, зберігаючи свої російські та закордонні активи. Про те, як їм це вдається, йдеться у розслідуванні OCCRP, оприлюдненому 20 червня.

Журналісти отримали доступ до понад 50 тисяч документів та електронних листів за 2013-2020 роки. Згідно з ними, за допомогою юридичної фірми 50-річного московського підприємця Максима Вікторова та безлічі найманих фахівців родина Ротенберг неодноразово уникала санкцій, переоформлюючи свої активи.

"Компанії переміщалися світом, як шахові фігури; одні рахунки закривалися, інші відразу відкривалися, а структура власності змінювалася у відповідь на нові санкції або запити регуляторів", — зазначено у матеріалі.

Зокрема, розслідувачі з’ясували, що бенефіціаром щонайменше однієї з фірми на Британських Віргінських Островах (БВО) зробили колишнього охоронця Бориса Ротенберга — Олександра Козлова. Йдеться про компанію Medexlite Limited, якій належала яхта Rahil.

"Два інші активи — розкішні квартири в центрі Риги, які належали до однієї з зареєстрованих на БВО фірм Ротенбергів, Narcius Limited, — переоформили на ім'я Рузяк", — проінформували у медіа з посиланням на дані латвійського реєстру.

У ЗМІ розповіли, що у Бориса Ротенберга та його дружини Каріни також виникли проблеми з філією французького банку Société Générale у Монако: після введених санкцій підприємцю заборонили переказувати гроші своїй коханій через її американське громадянство. За даними витоку, у 2016 році банк дозволив вивести частину коштів, однак перемовини про заморожені рахунки зайшли у глухий кут.

"Зрештою, згідно з листуванням, Société Générale погодився надавати Борису Ротенбергу банківські послуги, але висунув суворі умови. Зокрема, підприємець не міг тримати в банку рахунки, пов'язані з його дружиною. Ймовірно, банк пішов Ротенбергу назустріч, оскільки був зацікавлений у тому, щоб олігарх погасив багатомільйонні кредити", — додали журналісти.

Та, як вказано в розслідуванні, проблеми спіткали братів Ротенбергів і в Росії: вони реструктуризували частину своїх активів для підвищення секретності, використовуючи закриті пайові інвестиційні фонди (ЗПІФ).

"За російськими законами вони вважаються юрособами й не зобов'язані розкривати інформацію про акціонерів, їх не можна визнавати банкрутами чи вилучати їх активи. Цими фондами управляли Вікторов та його команда", — пояснили автори матеріалу.

За інформацією розслідувачів, у 2017 році Ротенберги володіли або були пов’язані з щонайменше 13 такими фондами, зокрема, столичним океанаріумом "Москваріум" та віллою на середземноморському узбережжі Іспанії.

Також у злитих листуваннях фігурувало ім’я Марії Бородунової — 36-річної латвійської спеціалістки з косметології, що володіла ЗПІФ, квартирою в Монако та віллою за понад чотири мільйони євро на Французькій Рів'єрі. У матеріалі йдеться, що квартиру жінка здала в оренду — фірмі Ротенбергів за 260 тисяч євро на місяць.

"Судячи з витоку даних, станом на середину 2017 року через ЗПІФ під назвою "Лонтано" Бородунова контролювала 80% компанії "РГ-Девелопмент"", — зазначили журналісти.

За даними ЗМІ, лише за 2020 рік Бородунова заробила 25,5 мільйонів доларів. Автори назвали її ймовірною коханкою Аркадія Ротенберга.

Нагадаємо, 25 лютого британське медіа повідомляло про фінансування Аркадієм Ротенбергом будівництва плавального комплексу у школі, до якої ходять діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

25 квітня у Фонді держмайна розповіли, що Україна сподівається виручити понад 100 мільйонів доларів з продажу частки Аркадія Ротенберга та його оточення у ТРЦ Ocean Plaza.