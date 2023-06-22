Для збору інформації та залякування: стала відома ціль візиту делегації Ірану до Бельгії

Делегація Тегерана прибула на урбаністичний форум до Бельгії, де почала знімати опозиціонерів на камеру і погрожувати їм, розповідають журналісти.

Related video

У Бельгії виник скандал у зв'язку із запрошенням представників Ірану та Росії в країну. Стало відомо, що іранська делегація скористалася цією поїздкою для залякування опозиційних активістів, що викликало суспільне обурення. Про це пише The Brussels Times, цитуючи також інші бельгійські ЗМІ та матеріали в іранському інфопросторі.

Це сталося на тлі поїздки делегацій з мерії Тегерана на урбаністичний форум, організований владою Брюссельського столичного регіону на запрошення бельгійської сторони і за рахунок коштів платників податків.

Вони знімали на відео обличчя активістів, які протестували проти присутності мера Тегерана в Брюсселі.

Бельгійський мовник RTBF опублікував докази того, що така зйомка дійсно велася двома особами, які стояли на відстані від акції. Людина поруч з оператором — представник мера Тегерана. Після повернення до Ірану він заявив про цей епізод і стверджував, що зйомка була проведена з метою демонстрації незначного масштабу цієї акції.

ЗМІ також зазначають, що іранська делегація ставить саме запрошення і "теплий прийом" у Брюсселі як свою перемогу. Це викликає побоювання серед активістів, які бояться, що іранська влада може з'ясувати їхні особи і погрожувати їхнім родичам, які проживають в Ірані. У зв'язку з цим бельгійський депутат іранського походження Дарія Сафаї подала скаргу в поліцію.

"Він (представник мера) кілька разів назвав нас "антиреволюційною групою" і назвав так, зокрема, мене. Цей термін має певні юридичні підтексти — так називали після ісламської революції 1979 року опонентів режиму, які хотіли повалити його. Це вердикт, який ніхто не хоче почути від шаріатського "суду", бо зазвичай це означає смертну кару", — прокоментувала Сафаї.

За даними іранських ЗМІ, перед початком заходу делегація "відправила двох осіб до Брюсселя для налагодження взаємодії та перевірки ситуації". Повідомляється, що їм було дозволено вільно пересуватися Брюсселем для аналізу ситуації з безпекою в місті та збору розвідданих.

Сафаї, а також іранська опозиція в Брюсселі висловили невдоволення щодо міністра закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіба і прем'єр-міністра Александра Де Кроо, яких звинувачують у сприянні візиту делегації до Брюсселя.

Нагадаємо, що 15 червня Ізраїль висловив протест російському уряду через зміцнення військового співробітництва Росії та Ірану під час великої війни в Україні. Біньямін Нетаньяху висловив стурбованість тим, що Москва може поставити Тегерану передові системи озброєння.

Ми також писали про те, що 5 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон вживає всіх можливих заходів, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї та посиленню дестабілізації регіону.