Помста за ордер на арешт Путіна: у Москві оголосили в розшук суддю МКС, — росЗМІ (фото)

Інформацію про Росаріо Сальваторе Айтала, що нібито ховається від московських слідчих, просять передавати поліції. За даними медіа, у розшук мають оголосити ще трьох осіб, причетних до видання ордера у Гаазі.

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Слідчий комітет Росії оголосить у розшук голову та трьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі, які видали ордер на арешт президента країни-агресорки Володимира Путіна. Про це повідомили журналісти "РИА Новости" ще 11 травня.

Вже 22 червня у тому ж ЗМІ опублікували фото оголошення про розшук судді Росаріо Сальваторе Айтали зі столичного відділення Міністерства внутрішніх справ.

"Один із суддів Міжнародного кримінального суду Росаріо Сальваторе Айтала, який видав ордер на арешт Путіна, з'явився в базі розшуку МВС Росії", — зазначили у медіа.

За даними ЗМІ, фотографію іноземного судді з підписом "увага розшук" повісили на стенді у відділку району Свіблово, що в Москві. Автори оголошення пропонують повідомити інформацію про Айталу, зателефонувавши у поліцію.

"Управлінням кримінального розшуку ГУ МВС Росії по місту Москва розшукується Айтала Росаріо Сальваторе, що ховається від органів слідства", — йдеться в оголошенні.

Фото: РИА Новости

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Фокус зібрав реакції світу на цю історичну подію.

Пізніше, 19 травня, у росЗМІ повідомили про оголошення у розшук прокурора МКС Каріма Хана. Також ворожий СК порушив справу проти суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардо Угальде Годінеса.