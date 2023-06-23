Другий джекпот за місяць: британець виграв приз у розмірі 55 мільйонів фунтів стерлінгів

Представник лотереї Енді Картер сказав, що це третій виграш джекпоту EuroMillions у Великій Британії у 2023 році й другий виграш цього місяця.

Related video

Житель Великої Британії став володарем величезного грошового призу в розмірі 55,013,819 фунтів стерлінгів, розіграного 20 червня. Про це пише The Mirror.

Енді Картер, старший радник із виграшів Національної лотереї, повідомив, що власнику квитка буде надано допомогу в процесі отримання грошей.

"Це абсолютно неймовірна новина, і ми дуже раді, що отримали запит. Тепер наша увага зосереджена на тому, щоб підтримати власника квитка в процесі і допомогти йому почати насолоджуватися своїм воістину доленосним виграшем", — сказав він.

Представник лотереї додав, що це третій виграш джекпоту EuroMillions у Великій Британії у 2023 році й другий виграш цього місяця.

Найбільший виграш в історії Британії склав майже £200 млн, який було розіграно минулого року. Приз у 195 мільйонів фунтів стерлінгів побив попередній рекорд, що належав Джо і Джесс Твейт із Челтнема, які забрали додому приз у розмірі 184 262 899 фунтів стерлінгів у травні 2022 року.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе в трейлері. Евелін Адамс зірвала відразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона припускала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша в кишені. Тепер вона живе в трейлерному парку.

Також повідомлялося, що безробітний чоловік виграв у лотерею 50 млн доларів. Переможець, який побажав залишитися анонімом, тривалий час мав складнощі з пошуком роботи і перебував у скрутному становищі.