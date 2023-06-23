Австралія не може виселити дипломата з ділянки, де РФ хотіла побудувати посольство (фото, відео)

Австралійський парламентарій Барнабі Джойс запропонував відключити подачу електроенергії на об'єкт, щоб росіянин його покинув.

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Росія ігнорує нові надзвичайні закони, ухвалені для виселення її дипломатів з ділянки в Канберрі, яку вона хоче використати як посольство. Про це повідомляє Sky News.

"Російський дипломат незаконно засів на спірній ділянці, сховавшись у знімному блоці, на якому встановлено кілька камер відеоспостереження", — ідеться в публікації.

Він перебуває під пильним наглядом австралійської федеральної поліції на дільниці Ярралумла і час від часу залишає приміщення, щоб викурити сигарету і забрати продукти.

Чоловіка не можуть прибрати зі спірної ділянки через його дипломатичну недоторканність, проте уряд стверджує, що наразі триває процес щодо офіційного повернення землі.

У заяві канцелярії міністра внутрішніх справ йдеться про те, що уряд упевнений у своїй правовій позиції.

Член парламенту від національної партії Барнабі Джойс запропонував відключити подачу електроенергії на об'єкт.

"Я думаю, ти дуже швидко захворієш від морозу... Просто вимкніть світло", — сказав він.

Нагадаємо, 15 червня ЗМІ повідомили, що уряд Австралії планує блокувати будівництво нової будівлі російського посольства. Австралія не забороняє Росії мати диппредставництва на своїй території, але хоче, щоб нове посольство не розташовувалося поруч із парламентом, оскільки це загрожує нацбезпеці країни.

Цього ж дня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував рішення Австралії анулювати оренду ділянки, на якій хотіли побудувати посольство РФ. На думку спікера, бажання австралійців не допустити розміщення ворожого посольства поблизу свого парламенту є "черговим недружнім проявом".