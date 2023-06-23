Австралия не может выселить дипломата с участка, где РФ хотела построить посольство (фото, видео)

Австралийский парламентарий Барнаби Джойс предложил отключить подачу электроэнергии на объект, чтобы россиянин его покинул.

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Россия игнорирует новые чрезвычайные законы, принятые для выселения ее дипломатов с участка в Канберре, который она хочет использовать в качестве посольства. Об этом сообщает Sky News.

"Российский дипломат незаконно засел на спорном участке, укрывшись в съемном блоке, на котором установлено несколько камер видеонаблюдения", – говорится в публикации.

Он находится под пристальным наблюдением австралийской федеральной полиции на участке Ярралумла и время от времени покидает помещение, чтобы выкурить сигарету и забрать продукты.

Мужчину не могут убрать со спорного участка из-за его дипломатической неприкосновенности, однако правительство утверждает, что в настоящее время ведется процесс по официальному возвращению земли.

В заявлении канцелярии министра внутренних дел говорится, что правительство уверено в своей правовой позиции.

Член парламента от национальной партии Барнаби Джойс предложил отключить подачу электроэнергии на объект.

"Я думаю, ты очень быстро заболеешь от мороза… Просто выключите свет", – сказал он.

Напомним, 15 июня СМИ сообщили, что правительство Австралии планирует блокировать строительство нового здания российского посольства. Австралия не запрещает России иметь диппредставительства на своей территории, но хочет, чтобы новое посольство не находилось рядом с парламентом, поскольку это угрожает нацбезопасности страны.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Австралии аннулировать аренду участка, на котором хотели построить посольство РФ. По мнению спикера, желание австралийцев не допустить размещения вражеского посольства вблизи своего парламента является "очередным недружественным проявлением".