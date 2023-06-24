Переслідує човен: рибалка помітив "найшвидшу акулу" біля берегів Греції (відео)

Попри близькість до страшного хижака, Янніс Геладас зберігає спокій. Чоловік поділився зробленим відео в соціальних мережах. Ролик швидко став вірусним.

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Рибалка Янніс Геладас зняв на відео страшну мить, коли "найшвидша у світі" акула пропливла повз його човен біля берегів Греції. Про це пише The Mirror.

На кадрах видно, як небезпечний звір пропливає поруч із судном чоловіка, коли він плив Іонічним морем недалеко від узбережжя Занте.

Попри близькість до страшного хижака, рибалка зберігає спокій. Він поділився зробленим відео в соціальних мережах. Ролик швидко став вірусним.

"Перша акула, яку я коли-небудь бачив у наших водах. Подивіться на це, я не можу сказати, який це вид, але вона велика", — сказав Янніс.

Небезпечний звір пропливає поруч із човном рибалки Фото: The Sun

У коментарях під роликом одна людина заявила, що це молода велика біла акула, але інші припустили, що це короткопера акула-мако. Видання зазначає, що зазвичай вони харчуються меч-рибою, тунцем та іншими акулами. Однак ці хижі риби також нападають і на людей. З 1950 року було зареєстровано чотири смертельні випадки, спричинені цим видом.

Пізніше рибалка Янніс розповів, що його "гостя", помічена приблизно за дві милі від берега, мала дуже спокійний вигляд, коли пропливала повз.

"Акула була зовсім не агресивною. Навпаки, він був спокійний і плавав, як дельфін, поруч із човном", — додав чоловік.

Мако це велика акула сімейства оселедцевих акул. Представники цього виду є типовими мешканцями відкритого океану і вважаються найшвидшими з усіх акул що існує.

Раніше Фокус писав, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також повідомлялося, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води й вхопила їхню здобич.