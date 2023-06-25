Під Москвою розбився спортивний літак чемпіона з пілотажу: є жертви (фото, відео)

На борту Як-52 перебували чемпіон Московської області з пілотажу Євген Безсмертний і його дівчина. Парі не вдалося вижити внаслідок авіакатастрофи.

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У районі аеропорту "Малино-Харино", який розташований у Московській області, розбився легкомоторний спортивний літак Як-52. Загинули двоє людей. Про це повідомляє прокремлівське видання Mash.

Зазначається, що на борту літака був чемпіон Московської області в льотному багатоборстві та студент четвертого курсу Ульяновського авіаційного інституту Євген Безсмертний зі своєю подругою. За даними ЗМІ, він готувався до змагань у Підмосков'ї, а літак перебував у власності його матері.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що в Курську пролунали вибухи, а місцева влада заявила про перехоплення чотирьох БПЛА в повітряному просторі міста. Інцидент стався в ніч на 24 червня, приблизно о 2 ранку. У події звинуватили Україну. Можливими цілями дронів були російські військові об'єкти, пояснили росіяни.

23 червня Сили оборони України завдали удару по базі Росгвардії в Генічеську. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, це була відповідь України на ракетний терор російських окупантів.

Також повідомлялося, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пояснив, навіщо був збитий Іл-22 з десятьма пілотами на борту. Він пояснив це людським фактором, але сказав, що нібито готовий виплатити сім'ям загиблих 50 млн рублів. Також за час бунту Пригожина російські війська втратили літак Іл-22ВзПУ, що вважається повітряним пунктом управління, кілька одиниць авіа- та іншої техніки.