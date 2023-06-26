У Росії чоловік атакував сусідів по дачі гарпуном та саморобним вогнеметом (відео)

Зловмисник вистрілив з рушниці для підводного полювання в главу садового товариства, а також застосував вогнемет проти чоловіка, який погрожував відібрати зброю. Усі учасники інциденту перебувають в лікарні.

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Дачний конфлікт росіян через крадіжку електроенергії закінчився опіками та операцією, а також порушенням кримінальної справи про замах на вбивство. Деталями інциденту 26 червня поділились у телеграм-каналі SHOT.

У селищі Трудове поблизу Владивостока росіянин лякав сусідів, з якими вступив у суперечку, саморобним вогнеметом. Після спроби відібрати у нього зброю зловмисник атакував чоловіка. Пізніше постраждалого госпіталізували з опіками 60% тіла.

Окрім того, від агресії зловмисника постраждала керівниця місцевого садового товариства. Він вистрілив жінці в голову з рушниці для підводного полювання, коли та стояла поруч. За даними медіа, гарпун пробив постраждалій шию наскрізь, і її вже прооперували.

Автори контенту передали, що проти "стрільця" вже порушили кримінальну справу про замах на вбивство двох осіб. Сам він, як відомо, теж перебуває в лікарні з опіками.

Нагадаємо, 25 червня 300 вахтовиків із Таджикистану та Киргизії влаштували масову бійку через те, що не змогли поділити місця в черзі в їдальню.

Раніше, 24 червня, дружина найманця ПВК "Вагнер" вдарила його ножем після прояву агресії під впливом алкоголю. У ЗМІ пояснили поведінку російського бійця хвилюваннями через військовий заколот Євгена Пригожина.