"Обіцяє" податкові зміни: в одному з великих міст собака побореться за посаду мера

6-річна хаскі Моллі, виступаючи як кандидат на посаду мера, "обіцяє провести низку важливих змін". Якщо вона переможе, то стане першим почесним собачим мером Торонто.

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У перегонах за посаду мера міста Торонто в Канаді бере участь 101 кандидат, включно з однією хаскі на прізвисько Моллі. Її господар, Тобі Хіпс, представив їхню спільну виборчу програму. Про це пише BBC News.

6-річна Моллі, виступаючи як кандидат на посаду мера, "обіцяє провести низку важливих змін". Собака і її господар планують підвищити податки для компаній, які отримують мільярдні прибутки, вирішити проблему доступності житла і знизити надмірне використання солі на дорогах взимку, оскільки це негативно впливає на здоров'я тварин.

Велика кількість претендентів на посаду мера пояснюється особливостями виборчої системи. Для висунення кандидата не потрібна приналежність до будь-якої політичної партії, достатньо всього 25 підписів на підтримку і грошовий внесок у розмірі 250 канадських доларів (189 доларів США).

Якщо Моллі переможе, то стане першим почесним собачим мером Торонто.

Господар собаки, Тобі Хіпс, представив їхню спільну виборчу програму Фото: Соцмережi

Видання зазначає, що Торонто, з його майже тримільйонним населенням, є четвертим за величиною містом у Північній Америці. Однак явка на виборах мера в цьому великому місті традиційно низька, що означає, що в кожного кандидата є реальні шанси на перемогу, навіть без широкої підтримки серед городян.

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