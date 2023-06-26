"Обещает" налоговые изменения: в одном из крупных городов собака поборется за пост мэра

6-летняя хаски Молли, выступая в качестве кандидата на пост мэра, "обещает провести ряд важных перемен". Если она победит, то станет первым почетным собачьим мэром Торонто.

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В гонке за пост мэра города Торонто в Канаде участвует 101 кандидат, включая одну хаски по кличке Молли. Ее хозяин, Тоби Хипс, представил их совместную избирательную программу. Об этом пишет BBC News.

6-летняя Молли, выступая в качестве кандидата на пост мэра, "обещает провести ряд важных перемен". Собака и ее хозяин планируют повысить налоги для компаний, получающих миллиардные прибыли, решить проблему доступности жилья и снизить избыточное использование соли на дорогах зимой, так как это негативно влияет на здоровье животных.

Большое количество претендентов на должность мэра объясняется особенностями избирательной системы. Для выдвижения кандидата не требуется принадлежность к какой-либо политической партии, достаточно всего 25 подписей в поддержку и денежный взнос в размере 250 канадских долларов (189 долларов США).

Если Молли победит, то станет первым почетным собачьим мэром Торонто.

Хозяин собаки, Тоби Хипс, представил их совместную избирательную программу Фото: Соцсети

Издание отмечает, что Торонто, с его почти трехмиллионным населением, является четвертым по величине городом в Северной Америке. Однако явка на выборах мэра в этом крупном городе традиционно низкая, что означает, что у каждого кандидата есть реальные шансы на победу, даже без широкой поддержки среди горожан.

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