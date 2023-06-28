Направили в усі парламенти світу: у РФ знову заговорили про "бойових комарів" в Україні

У доповіді російської комісії щодо роботи американських біолабораторій в Україні зазначено, що Міністерство оборони США ініціювало проєкт "Комахи-союзники".

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У Російській Федерації підготували доповідь парламентської комісії щодо роботи американських біолабораторій в Україні. Про це сказала спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, пише російське видання "Ведомости" 28 червня.

"Ми направили доповідь нашої комісії та до конгресу США, і до всіх парламентів світу, щоб вони все-таки замислилися і стривожилися. Це дуже велика загроза і велика небезпека, — заявила Матвієнко.

У документі написано, що Міністерство оборони США нібито ініціювало проєкт "Комахи союзники", який займається оцінкою можливого залучення комах для зараження "генномодифікованими вірусами".

"Передбачалося розробити механізм застосування комахами-переносниками корисних генів для поширення на певних територіях з метою передання такого генетичного матеріалу сільськогосподарським культурам", — стверджують у РФ.

Автори доповіді також заявили, що Агентство США з патентів і товарних знаків видало патент на БПЛА, призначений для поширення в повітрі заражених комарів.

"Бойові комарі" з біолабораторій: що кажуть в Україні

У листопаді минулого року міністр оборони України Олексій Резніков потролив представника Росії в ООН Василя Небензю, який на засіданні Радбезу організації цілком серйозно заявив про поширення Сполученими Штатами заражених небезпечними вірусами комарів.

"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів. Проєкт має робочу назву "Москіти проти москалів", — написав глава Міноборони у Twitter

Нагадаємо, що 19 червня начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов заявив, що у США готують малярійних комарів, щоб скидати їх безпілотниками на позиції російських окупантів в Україні.

Раніше, 2 червня, російські пропагандисти заявили, що в тимчасово окупованій Луганській області України та Ростовській області РФ у 2019 році сталася навала сарани, яку нібито було завезено з американського університету в район рибгоспу біля Станиці Луганської.