Направили во все парламенты мира: в РФ снова заговорили о "боевых комарах" в Украине

В докладе российской комиссии по работе американских биолабораторий в Украине говорится, что Министерство обороны США инициировало проект "Насекомые союзники".

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В Российской Федерации подготовили доклад парламентской комиссии по работе американских биолабораторий в Украине. Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет российское издание "Ведомости" 28 июня.

"Мы направили доклад нашей комиссии и в конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они все-таки задумались и встревожились. Это очень большая угроза и большая опасность, — заявила Матвиенко.

В документе написано, что Министерство обороны США якобы инициировало проект "Насекомые союзники", который занимается оценкой возможного привлечения насекомых для заражения "генномодифицированнами вирусами".

"Предполагалось разработать механизм применения насекомыми-переносчиками полезных генов для распространения на определенных территориях в целях передачи такого генетического материала сельскохозяйственным культурам", — утверждают в РФ.

Авторы доклада также заявили, что Агентство США по патентам и товарным знакам выдало патент на БПЛА, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров.

"Боевые комары" из биолабораторий: что говорят в Украине

В ноябре прошлого года министр обороны Украины Алексей Резников потроллил представителя России в ООН Василия Небензю, который на заседании Совбеза организации вполне серьезно заявил о распространении Соединенными Штатами зараженных опасными вирусами комаров.

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект имеет рабочее название "Москиты против москалей", — написал глава Минобороны в Twitter

Напомним, что 19 июня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов заявил, что в США готовят малярийных комаров, чтобы сбрасывать их беспилотниками на позиции российских оккупантов в Украине.

Ранее, 2 июня, российские пропагандисты заявили, что во временно оккупированной Луганской области Украины и Ростовской области РФ в 2019 произошло нашествие саранчи, которая якобы была завезена из американского университета в район рыбхоза у Станицы Луганской.