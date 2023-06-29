"Відбулося правосуддя": працівник готелю помстився егоїстичним туристам (відео)

Гості, що відпочивали у готелі, залишали свої рушники на лежаках та відходили від зони відпочинку. Працівник вирішив покарати їх за "резервування" лежаків, щоб інші також мали можливість засмагати.

Related video

Працівник готелю помстився гостям готелю, що залишали свої рушники у зоні відпочинку. Відповідним відео поділився у соцмережах Джон Макгован.

Чоловік зняв на курорті, як втомлений працівник розчищав зону з лежаками від залишених там гостями рушників. На відео можна побачити, як він ходить між лежаків та збирає рушники у пакет, а потім забирає їх та йде.

"Сьогодні відбулося правосуддя", — зазначив Макгован.

У коментарях високо оцінили вчинок працівника готелю та підтримали його. Один користувач вважає такий метод помсти егоїстам "розумним". Інший коментатор розповів, що зустрічав на відпочинку людей, які таким чином "бронюють" собі лежаки до наступного дня. Тобто він бачив, як туристи залишали рушники ввечері та повертались за ними лише наступного ранку.

Також у коментарях закликають робити так у кожному готелі та дякують за "шанобливий" метод помсти.

У Великій Британії 17-річні діти-двійнята випадково викрили зраду матері, зробивши тест ДНК. Виявилось, тато не є їхнім біологічним батьком. Спочатку батько сімейства переїхав у готель, однак після розмови з психологом вирішив спробувати зберегти стосунки.

У Таїланді п’ятьом особам загрожує страта за те, що вони перегородили шлях лімузина королеви.