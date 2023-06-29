"Свершилось правосудие": работник отеля отомстил эгоистичным туристам (видео)

Гости, отдыхавшие в отеле, оставляли свои полотенца на лежаках и отходили от зоны отдыха. Работник решил наказать их за "резервирование" лежаков, чтобы другие также имели возможность загорать.

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Работник отеля отомстил гостям отеля, которые оставляли свои полотенца в зоне отдыха. Соответствующим видео поделился в соцсетях Джон Макгован.

Мужчина снял на курорте, как уставший работник расчищал зону с лежаками от оставленных там гостями полотенец. На видео можно увидеть, как он ходит между лежаков и собирает полотенца в пакет, а затем забирает их и уходит.

"Сегодня произошло правосудие", — отметил Макгован.

В комментариях высоко оценили поступок работника отеля и поддержали его. Один пользователь считает такой метод мести эгоистам "умным". Другой комментатор рассказал, что встречал на отдыхе людей, которые таким образом "бронируют" себе лежаки до следующего дня. То есть он видел, как туристы оставляли полотенца вечером и возвращались за ними только на следующее утро.

Также в комментариях призывают делать так в каждом отеле и благодарят за "уважительный" метод мести.

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