У Молдові затримали українця, підозрюваного в замаху на вбивство, — поліція (відео)

Громадянин України перебував у міжнародному розшуку з минулого року, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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29 червня в Кишиневі затримали 46-річного громадянина України, оголошеного українськими правоохоронними органами в міжнародний розшук у 2022 році, повідомляє пресслужба поліції Республіки Молдова.

"Чоловіка розшукували за вчинення 2021 року злочину — замаху на вбивство із застосуванням вибухової речовини щодо особи, яка займається політичною діяльністю в Одеській області", — розповіли в поліції сусідньої держави.

За українським законодавством йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання на 72 години і мають представити до суду для підтвердження ордера на арешт, а пізніше для підготовки документів для його екстрадиції в Україну, де він відбуватиме покарання.

Українця затримали в Кишиневі внаслідок дій, вжитих співробітниками карного розшуку під керівництвом особливої бригади поліції Fulger (Фулджер).

Затримання українця в Кишиневі

Довідка: Фулджер — це бригади поліції спеціального призначення, які займаються зміцненням державної законності, посиленням боротьби проти злочинності, цілеспрямованим запобіганням злочинності та забезпеченням громадського порядку. До завдань бригади входять боротьба проти злочинців і терористів, знешкодження і захоплення особливо небезпечних злочинців, пошук і затримання осіб, які втекли з-під варти, звільнення заручників під час антитерористичних операцій і спеціальне втручання в разі природних і технічних надзвичайних ситуацій.

20 червня Фокус повідомляв, що в Росії затримали українця за підозрою в шпигунстві. Російська спецслужба підозрює 44-річного українця в передачі відомостей військового характеру, які нібито будуть використані проти безпеки РФ.

Раніше, 30 квітня, повідомлялося, що в Росії поліція звинуватила українців у запуску БПЛА над Москвою. Дрон москвичі помітили на вулиці Адмірала Ушакова. Силовики, які прибули на місце, затримали двох братів, які нібито виявилися українцями, що проживають у російській столиці за підробленими документами.