В Молдове задержали украинца, подозреваемого в покушении на убийство, - полиция (видео)

Гражданин Украины пребывал в международном розыске с прошлого года, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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29 июня в Кишиневе был задержан 46-летний гражданин Украины, объявленный украинскими правоохранительными органами в международный розыск в 2022 году, сообщает пресс-служба полиции Республики Молдова.

"Мужчина разыскивался за совершение в 2021 году преступления — покушения на убийство с применением взрывчатого вещества в отношении лица, занимающегося политической деятельностью в Одесской области", — рассказали в полиции соседнего государства.

По украинскому законодательству ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания на 72 часа и должны представить в суд для подтверждения ордера на арест, а позже для подготовки документов для его экстрадиции в Украину, где он будет отбывать наказание.

Украинец был задержан в Кишиневе в результате действий, предпринятых сотрудниками уголовного розыска при руководстве особой бригады полиции Fulger (Фулджер).

Задержание украинца в Кишиневе

Справка: Фулджер — это бригады полиции специального назначения, которые занимаются укреплением государственной законности, усилением борьбы против преступности, целенаправленным предотвращением преступности и обеспечением общественного порядка. В задачи бригады входят борьба против преступников и террористов, обезвреживание и захват особо опасных преступников, поиск и задержание бежавших из-под стражи лиц, освобождение заложников в ходе антитеррористических операций и специальное вмешательство в случае природных и технических чрезвычайных ситуаций

20 июня Фокус сообщал, что в России задержали украинца по подозрению в шпионаже. Российская спецслужба подозревает 44-летнего украинца в передаче сведений военного характера, которые якобы будут использованы против безопасности РФ.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что в России полиция обвинила украинцев в запуске БПЛА над Москвой. Дрон москвичи заметили на улице Адмирала Ушакова. Прибывшие на место силовики задержали двух братьев, которые якобы оказались украинцами, проживающими в российской столице по поддельным документам.