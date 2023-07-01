"Ми зустріли расистську ненависть": у Польщі зачиняється український ресторан (фото)

Багатьом не сподобалось, що ресторан пропонує українські страви. Негативні відгуки писали навіть ті люди, які жодного разу не були в закладі.

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У Польщі ресторан Bistro Kozackie, в якому готували українські страви і працювали біженки з України, зачиняється через ненависть в Інтернеті. Власник ресторану розповів, що заклад отримав купу проблем з оцінкою в Мережі,повідомляє wyborcza.pl.

В цьому ресторані у місті Катовіце працювало 10 біженок з України.

Своїм клієнтам ресторан пропонував страви української кухні — борщ, різні супи, котлети по-київськи. Кілька днів тому стало відомо, що заклад припиняє роботу після 30 червня.

Що розповідають в ресторані?

Власник ресторану Пшемислав Солтисік повідомив, що його заклад Bistro Kozackie не приносив достатнього прибутку, в тому числі через те, що з самого початку заклад отримав купу проблем з оцінкою в Інтернеті. Зокрема, його почали хейтити через те, що там готують українські страви і працевлаштовують українок. Це не сподобалося багатьом людям, які писали дуже негативні коментарі. "Відгуки писали навіть ті люди, які жодного разу не були в його бістро. Більше того, була велика кількість негативних і навіть відверто ксенофобських дописів на Facebook, деякі з них досі присутні в мережі", — повідомив Пшемислов Солтисік.

30 червня ресторан на своїй сторінці у Facebook опублікував пост: "Сьогодні останній день, коли ми відкриті. Все, що залишилось в меню: знижка 50%. Ми відчинені до 19-00".

Що відомо про відгуки?

Після повідомлення про закриття ресторану, відвідувачі почали писати позитивні відгуки на сторінці ресторана у Facebook: "Нам дуже шкода. Тут була смачна українська їжа", "Дуже сумно. Чи буде інший ресторан", "Дякуємо. Удачі!".

Від початку повномасштабної російсько-української війни Польща прийняла безпрецедентну кількість біженців з України. Багато з них уже повернулися додому або поїхали далі на Захід. Однак значна частина українців продовжують проживати в сусідній країні. Їм потрібно утримувати свої сім’ї, тому українці влаштовуються на різну роботу, часто не за фахом.

23 червня Фокус писав про те, яку роботу в Польщі зараз пропонують українцям. У Польщі 57% українців, коли підшуковують собі роботу, планують залишатися на ній як мінімум рік.

Раніше, 13 червня, повідомлялося, що у Польщі опубліковано закон, який продовжує захист для громадян України. Напередодні президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який вносить зміни до документа про допомогу громадянам України у зв’язку з російською агресією.