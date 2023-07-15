"Ненормальна поведінка": Байден намагався вкусити і поцілувати дитину у Фінляндії (відео)

Курйозний інцидент із 80-річним президентом США трапився перед посадкою в літак в аеропорту Гельсінкі. Після цього Дональд Трамп заявив, що Джо Байден має бути в будинку для літніх людей, а не керувати вільним світом.

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Президент США Джо Байден перед від'їздом із Фінляндії спробував вкусити маленьку дівчинку. Відео інциденту показали журналісти телеканалу Fox News.

Інцидент стався 13 липня під час привітання співробітників посольства США та їхніх сімей перед посадкою в літак в аеропорту Гельсінкі Вантаа. Серед тих, хто прийшов, була жінка з дитиною на руках і Байден намагався поспілкуватися з дівчинкою.

Трамп сказав, що Байден має перебувати в будинку для літніх людей

Далі на кадрах видно, як 80-річний президент нахилився до дівчинки й намагався вкусити її за плече. Журналісти стверджували, що дитина злякалася. А коли Байден намагався поцілувати її, вона відвернулася.

Мати в цей час намагалася зафіксувати зустріч із Байденом на смартфон. Агентство Associated Press із посиланням на американських користувачів соцмереж пише про "ненормальну поведінку Байдена".

Коментуючи відео, експрезидент США Дональд Трамп зазначив, що Байден має перебувати в будинку для літніх людей, а не керувати вільним світом. А політичний комік Тім Янг натякнув на "огидну поведінку педофілів".

Республіканець Грег Прайс пожартував, що Байден сплутав немовля з ріжками морозива.

Нагадаємо, що Джо Байден нещодавно висловився про повернення українського Криму. За його словами, повернення півострова важливе для закінчення великої війни з РФ, але є й інші важливі питання.

Байден 13 липня оцінював перспективи використання Росією ядерної зброї. Захід і Китай говорили президенту РФ Володимиру Путіну, що не варто цього робити, зазначав американський лідер.