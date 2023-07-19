Дорога провалилася: у центрі одного з найбільших міст ПАР пролунав вибух (відео)

За попередньою версією, причиною вибуху міг стати витік газу в підземному газопроводі.

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У центрі одного з найбільших міст Південно-Африканської Республіки стався потужний підземний вибух. Унаслідок того, що сталося, асфальтове покриття зазнало масштабних пошкоджень, постраждали кілька машин. Про це повідомила місцева радіостанція SABC.

Про подію, яка трапилася в Йоганнесбурзі в середу близько 17:30 (18:30 за київським часом — ред.).

За попередніми даними, на одній із центральних магістралей міста стався підземний вибух, який розколов на шматки десятки метрів асфальтового покриття. У результаті один автомобіль перекинувся, а кілька застрягли.

За попередньою версією, причиною того, що сталося, міг стати витік газу в підземному газопроводі. На місці працюють рятувальники.

Інформації про постраждалих поки що не надходило. Обставини того, що сталося, уточнюють.

Нагадаємо, що в лютому в російському місті Єфремов Тульської області вибухнув газ, загинули 5 осіб. Екстрені служби міста встановили, що через вибух обвалився під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку, у якому зареєстровано 234 людини, зокрема 34 дитини.

Крім того, в центральній частині французького міста Бордо на південному заході країни прогримів вибух. За попередніми даними, вибух стався на одному з верхніх поверхів житлового будинку, розташованого в кварталі Шартон, недалеко від площі Пікар.