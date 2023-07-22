Посла Росії в Польщі викликали "на килим" через слова Путіна про подарунок Сталіна

Раніше президент РФ заявив, що "західні території нинішньої Польщі — це подарунок Сталіна полякам".

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Посла Росії Сергія Андрєєва викликали в МЗС Польщі через слова Путіна про те, що Варшава отримала "значні землі" на Заході завдяки Сталіну. Про це пише Forbes.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про це у Twitter, назвавши Сталіна "воєнним злочинцем, відповідальним за загибель сотень тисяч поляків".

Твіт Матеуша Моравецького Фото: Скриншот

Напередодні Володимир Путін, під час засідання Радбезу РФ, заявив, що "західні території нинішньої Польщі — це подарунок Сталіна полякам".

"Саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на Заході, землі Німеччини. Це саме так, західні території нинішньої Польщі — це подарунок Сталіна полякам. Суверенітет Польщі і землі відновив Радянський Союз", — заявив російський президент, повідомивши, що до цього Захід віддав польські території "на поталу Німеччині".

До цього глава Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергій Наришкін після зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявляв, що польська влада не відмовляється від ідеї отримання контролю над західною частиною України. Він стверджує, що влада Польщі бажає влаштувати "геополітичний переділ" на тлі війни в Україні.

Про це Путін теж згадав, заявивши, що Польща може втрутитися у війну в Україні, щоб потім "окупувати території на заході країни". Так він прокоментував повідомлення про плани створення "польсько-литовсько-українського з'єднання".

"Добре відомо, що мріють вони і про білоруські землі", — заявив Путін, маючи на увазі Польщу.

За його словами, Росія не втручатиметься в можливе розміщення польських військових в Україні, але втрутиться, якщо Польща нападе на Білорусь.

"Розв'язування агресії проти Білорусі означатиме агресію проти Російської Федерації. На це ми відповідатимемо всіма наявними у нас засобами", — заявив Путін.

Нагадаємо, після заколоту глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перемістив своїх найманців до Білорусі, а саме в село Ціль. Там організовано наметовий табір.

А сьогодні стало відомо, що він уже встиг зареєструвати в Білорусі нову компанію зі статутним фондом у 80 доларів.