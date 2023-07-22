Загрожує державній безпеці: тенісистку з РФ Звонарьову не пустили на турнір у Польщі

Віра Звонарьова намагалася потрапити до Варшави за візою, виданою у Франції. Однак прикордонники відмовили їй як людині, яка підтримує політичні режими в Росії та Білорусі.

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Прикордонники в Польщі не впустили в країну російську тенісистку Віру Звонарьову, яка раніше була відома своєю лояльністю до Володимира Путіна. Інформація про те, що спортсменці заборонили перетинати кордон, з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Звонарьова приїхала до Польщі 21 липня за візою, виданою у Франції. Для цього росіянка скористалася рейсом "Белград-Варшава". Однак покинути аеропорт імені Шопена їй заборонили прикордонники. Виявилося, що Звонарьова є у списку осіб, перебування яких на території Республіки Польща небажане. До нього потрапляють усі, хто так чи інакше може загрожувати громадському порядку в країні та державній безпеці.

Спортсменку внесли до цього списку тому, що вона публічно підтримувала Володимира Путіна й Олександра Лукашенка.

"Польща послідовно виступає проти режимів Путіна і Лукашенка, відмовляючи у в'їзді в нашу країну людям, які підтримують дії Росії та Білорусі", — йдеться в повідомленні профільного міністерства країни.

Після того як їй відмовили у в'їзді в країну, Звонарьова дочекалася рейсу в Подгорицю і полетіла в Чорногорію. Зазначимо, що в Польщі тенісистка мала взяти участь у турнірі WTA.

Нагадаємо, у березні 2023 року стало відомо, що Польща має намір вислати російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Агентство внутрішньої безпеки країни підготувало список із 45 співробітників дипмісії РФ, які підлягають висилці.

У вересні 2022 року в Польщі скасували концерт засновника Pink Floyd Роджера Вотерса за слова про Україну. На початку вересня британець написав відкритого листа першій леді Олені Зеленській. Він звинуватив "крайніх націоналістів", які нібито поставили Україну на шлях руйнівної війни. Країни Заходу, і США особливо, він розкритикував за постачання зброї.