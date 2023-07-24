У Москві невідомі перерізали й викрали понад кілометр кабелю Міноборони РФ, — росЗМІ

За повідомленням російських журналістів, крадіжка цінного обладнання спричинила перешкоди в мережі. Збитки оцінили в 5 млн рублів.

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У Москві невідомі вкрали кабель, що належить Міністерству оборони Росії. Про це 24 липня повідомляє російське медіа Baza.

Так, невстановлені особи перерізали та викрали понад кілометр цінного обладнання, через що виник збій у роботі мережі.

Зникнення виявили співробітники Міноборони і представники телекомунікаційної компанії "Воєнтелеком" під час перевірки об'єкта електрозв'язку в східній частині російської столиці.

За попередніми оцінками, вартість краденого кабелю досить значна — перевищує 5 тисяч рублів за метр. З урахуванням обсягу вкраденого обладнання збиток перевищує 5 мільйонів рублів, що еквівалентно 2 мільйонам гривень.

У зв'язку з крадіжкою московські поліцейські проводять перевірку за цим фактом.

Нагадаємо, що вранці 24 липня сталася серія атак безпілотників у Москві. Вибухи пролунали біля будівлі Міністерства оборони РФ, офісу "Леруа Мерлен" та інших об'єктів, що стали метою нападу.

Того самого дня в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України прокоментували цей інцидент. За словами представника ГУР Юрія Юсова, режим президента РФ Володимира Путіна не контролює повітряний простір навіть у столиці своєї країни.