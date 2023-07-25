Імовірність зростає: Угорщина наближається до виходу з Євросоюзу, — ексглава Центробанку країни

За словами економіста Андраша Сімора, в Угорщині найвища інфляція і ключова відсоткова ставка в ЄС, але в Брюсселі заблокували 30 млрд доларів допомоги Будапешту.

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Угорщина наблизилася до сценарію потенційного виходу з Європейського союзу. Імовірність такого розвитку події зростає. Про це заявив колишній керівник Центрального банку Угорщини Андраш Сімор, пише Bloomberg.

"Імовірність цього, якщо торік вона становила 10%, то до теперішнього часу зросла до 20-30%", — сказав він.

За його словами, дефіцит бюджету Угорщини збільшився до рекордної позначки після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан почав витрачати гроші перед торішніми виборами, на яких він переміг. У країні також найвища інфляція і ключова процентна ставка в ЄС. Ба більше, близько 30 млрд доларів допомоги від Євросоюзу ще заблоковано. Сімор зазначив, що ці кошти утримуються через відступ уряду Орбана від "демократичних зобов'язань" і, як припускають, корупцію.

"Я боюся, що уряд Угорщини приведе країну до ситуації, коли вихід із Європейського Союзу стане реальною альтернативою", — сказав Сімор.

Він також сказав, що не очікує, що економіка Угорщини впаде.

"Я швидше очікую повільного ковзання", — сказав він.

Нагадаємо, що 21 липня Угорщина виступила проти плану ЄС щодо військової підтримки України на 20 млрд євро. В угорському МЗС попередили, що офіційний Будапешт не підтримуватиме ініціативу доти, доки Україна не виключить банк OTP зі свого списку "спонсорів війни".

Крім того, як повідомлялося на початку липня, Угорщина хоче продовжити звільнення від санкцій проти Росії ще на рік. За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, угорській компанії MOL потрібен ще рік, щоб профінансувати будівництво нового нафтопереробного заводу в Словаччині.