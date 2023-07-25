Вероятность растет: Венгрия приближается к выходу из Евросоюза, — экс-глава Центробанка страны

По словам экономиста Андраша Симора, в Венгрии самая высокая инфляция и ключевая процентная ставка в ЕС, но в Брюсселе заблокировали 30 млрд долларов помощи Будапешту.

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Венгрия приблизилась к сценарию потенциального выхода из Европейского союза. Вероятность такого развития события растет. Об этом заявил бывший управляющий центральным банком Венгрии Андраш Симор, пишет Bloomberg.

"Вероятность этого, если в прошлом году она составляла 10%, то к настоящему времени возросла до 20–30%", — сказал он.

По его словам, дефицит бюджета Венгрии увеличился до рекордной отметки после того, как премьер-министр Виктор Орбан начал тратить деньги перед прошлогодними выборами, на которых он победил. В стране также самая высокая инфляция и ключевая процентная ставка в ЕС. Более того, около 30 млрд долларов помощи от Евросоюза еще заблокированы. Симор отметил, что эти средства удерживаются из-за отступления правительства Орбана от "демократических обязательств" и, как предполагается, коррупции.

"Я боюсь, что правительство Венгрии приведет страну к ситуации, когда выход из Европейского Союза станет реальной альтернативой", — сказал Симор.

Он также сказал, что не ожидает, что экономика Венгрии рухнет.

"Я скорее ожидаю медленного скольжения", — сказал он.

Напомним, что 21 июля Венгрия выступила против плана ЕС по военной поддержке Украины на 20 млрд евро. В венгерском МИД предупредили, что официальный Будапешт не будет поддерживать инициативу до тех пор, пока Украина не исключит банк OTP из своего списка "спонсоров войны".

Кроме того, как сообщалось в начале июля, Венгрия хочет продлить освобождение от санкций против России еще на год. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, венгерской компании MOL нужен еще год, чтобы профинансировать строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Словакии.