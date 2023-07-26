Ніяких "Барбі" й "Оппенгеймера": завдяки Голлівуду росіяни нескоро побачать кіноновинки

Російські глядачі побачать популярні фільми в кінотеатрах лише після їх публікації в інтернеті. На це доведеться чекати до осені, але якість навіть на кілька місяців пізніше прем’єри буде поганою.

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У Росії виникли проблеми з показом у кінотеатрах голлівудських бестселерів. Про це 26 липня написали російські "Ведомости".

Журналісти поговорили з топменеджерами двох великих російських кіномереж і топменеджером однієї кінопрокатної компанії. З’ясувалося, що голлівудським кінокомпаніям вдалося вирахувати продавців і схему постачання в РФ піратських копій фільмів для кінопоказів. Тепер росіяни нескоро зможуть подивитися на великому екрані такі гучні новинки як "Барбі" або "Оппенгеймер".

Зокрема, кінострічки нелегально постачали в країну-агресорку з кінотеатрів Казахстану. Їх вдалося встановити за цифровими мітками, які ставлять під час передачі копій фільмів кіномережам або кінотеатрам.

"Також деякі копії були без міток, що говорить про те, що витік міг статися в офісі мейджора в СНД або структурах, пов'язаних із ним або залучених до роботи над локалізацією фільму", — проінформувало неназване джерело.

У ЗМІ повідомили, що на цей час на російському ринку не лишилося пропозицій із продажу кінотеатральних версій фільмів, тож кінотеатрам у РФ, як і глядачам, доведеться чекати на появу стрічок у мережі. Після публікації відео в інтернеті якийсь час ще займуть переклад і озвучка.

Гендиректор однієї з компаній Антон Сіренко розповів, що популярні нині "Барбі" й "Оппенгеймер" вийдуть у Росії не раніше ніж восени. Він пояснив, що фільми в достатньомій для показів у кінотеатрах роздільній здатності зазвичай з’являються в межах офіційного цифрового релізу. Якщо кіно комерційно успішне, це може статися лише після ста днів із моменту прем’єри.

Керівник іншої компанії Вадим Верещагін припустив, що росіяни навіть після цифрового релізу побачать фільми в кінотеатрах у поганій якості.

"В онлайн-версії картинка адаптована під інший формат екрана. І в якій би хорошій якості відео не лежало в інтернеті, воно після компресії під час показу на великому екрані сильно відрізнятиметься від формату JPEG2000, який використовується для театрального кінопрокату", — зазначив він.

Нагадаємо, засновник Tesla та SpaseX Ілон Маск розкритикував фільм "Барбі" за яскраво виражену ідею фемінізму. Він іронічно зазначив, що в кінострічці надто часто згадується слово "патріархат".

Режисерка Ґрета Ґервіґ розповіла, яку сцену відмовилася вирізати з фільму "Барбі". На її думку, сцена є "серцем" усієї кінострічки.