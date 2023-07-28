"Тут яскраві враження": айтішник з України розповів про роботу в Антарктиді (фото)

Кропивничанин Сергій Салло, який перебуває на антарктичній станції "Академік Вернадський", зізнався, що почувався спокійніше в рідному місті.

Related video

Українець Сергій Салло з Кропивницького вже чотири місяці працює системним адміністратором на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді у складі 28-ї української антарктичної експедиції. Про враження чоловіка від нової роботи пише "Суспільне" 28 липня.

За словами Сергія, у нього не було складнощів з адаптацією, оскільки він звик працювати в ізоляції за час карантинних обмежень.

"Я ж айтішник — два роки, поки тривала пандемія коронавірусу, працював удома, віддалено. Зараз майже те саме — сиджу за ноутбуком, спілкуюся онлайн із тими самими людьми, так само п'ю каву, читаю книжки, вчу англійську", — сказав Сергій.

Як зазначає кропивничанин, на станції є багато різної роботи. Окрім прямих обов'язків у вигляді налаштування комп'ютерів та зв'язку, він разом з рештою 13 працівниками станції прибирає, відкидає сніг та допомагає іншим колегам.

Сергій Салло також розповів про свої враження від місцевої природи. Він зазначив, що камера не передає всієї краси, яку йому доводиться спостерігати.

Фото льодовика, зроблене Сергієм

Антарктичний пейзаж

"Тут яскраві враження — на кожному кроці. Красиво, чисто — чітко видно гори, які розташовані за 20 кілометрів від тебе", — зазначив українець.

Сергій також зізнався, що, виїхавши далеко від дому, став більше непокоїтися про свою сім'ю. За його словами, перебуваючи в рідній країні, почувався спокійніше. Зараз же є розуміння того, що немає можливості вплинути фізично на ту чи іншу ситуацію з близькими.

"За рідних в Україні переживаю більше, ніж коли був у Кропивницькому", — зазначив український айтішник.

Нагадаємо, 13 березня українська антарктична станція "Академік Вернадський" отримала артінсталяцію "Дім. Спогади" на основі переосмисленого паливного бака, який уже не експлуатується на станції за призначенням.

Раніше, 21 лютого, ми також писали про те, що навколо української полярної станції "Академік Вернадський" в Антарктиді з'явився рожевий сніг. Таке незвичайне природне явище пов'язане з тим, що в снігу розвиваються мікроскопічні зелені водорості.