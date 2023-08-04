Передавали військові секрети Китаю: у США заарештували двох моряків ВМС

Американських військовослужбовців звинувачують в отриманні кількох тисяч доларів за фотографії та відео, що містять секретну інформацію, пов'язану з національною безпекою США.

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У Сполучених Штатах Америки затримано двох військовослужбовців Військово-морських сил США, яких звинувачують у передачі секретних даних національної безпеки Китаю. Про це пише Reuters 3 серпня, посилаючись на офіційних осіб США.

Повідомляється, що старшина Веньхен Чжао отримав майже 15 000 доларів в обмін на фото і відео, що містять секретну військову інформацію. Він надсилав своєму китайському куратору плани військових навчань США, креслення радіолокаційної системи на військовій базі США в Японії та інші відомості про ВМС США.

Моряка Цзіньчао Вей звинувачують у передачі даних про національну оборону США Пекіну в обмін на тисячі доларів. Йдеться про інформацію про американські військові кораблі, зокрема про десантний корабель USS Essex, на якому він проходив службу.

Обом військовослужбовцям закидають змову та отримання хабарів. За словами генпрокурора Метта Олсена, через їхні дії Китай отримав конфіденційну військову інформацію.

"Немає серйознішої загрози для Сполучених Штатів, ніж Китай", — зазначила спеціальний агент ФБР Стейсі Мой.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 27 липня, без китайського галію воєнпром США не може виробляти військову техніку і радари. У зв'язку з цим Пентагон планує до кінця року укласти з американськими або канадськими компаніями перший контракт на постачання галію.

Ми також писали про те, що 20 липня очільник Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч із колишнім державним секретарем США Генрі Кіссінджером. Як зазначають журналісти, Кіссінджер прибув до Китаю з приватним візитом, однак він може діяти як обхідний канал для американсько-китайських переговорів.