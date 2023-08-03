Очолив особисто: дипломат РФ влаштував у Норвегії військово-морський парад (фото, відео)

Дипломат Андрій Черемило, який підозрюється у шпигунстві на ГРУ, очолив флотилію з 5 кораблів і зганьбився перед норвежцями, бо несвідомо чи навмисно порушив правила щодо прапорів ввічливості.

Related video

Російський дипломат Андрій Черемило, якого підозрюють у роботі на російську розвідку, влаштував у норвезькому Шпіцбергені пропагандистський військово-морський парад. На воду Ґрен-фіорду в Західному Шпіцбергені вийшли 5 цивільних суден, прикрашених російськими прапорами. Про це пише видання TheBarentsObserver.

Парад проходив біля селища Баренцбург на День військово-морського флоту РФ.

Генконсул особисто очолив флотилію на катері з прапорами РФ, натомість, як зазначає видання, норвезьких прапорів ввічливості, які потрібно вивішувати разом із національним прапором у разі перебування у територіальних водах Норвегії на знак поваги, не спостерігалося.

У Генконсульстві РФ парад охрестили "традиційним" і повідомили, що участь у ньому взяли: катер генконсульства, самохідна баржа "Піраміда" і катер "Баренцбург" тресту "Арктиквугілля" та два моторні човни Російської наукової арктичної машини.

Паралельно зі святкуванням росіянами військово-морської могутності своєї країни на 79 градусі північної широти офіційні паради на честь Дня Військово-морського флоту пройшли у Калінінграді, Північноморську, Владивостоці, Севастополі та Новоросійську.

Генконсул Андрій Черемило: що відомо

За даними норвезької громадської телерадіокомпанії NRK та Центру "Досьє", Андрій Черемило пов'язаний із російською військовою розвідкою — ГРУ. Втім, сам дипломат заперечує такі зв'язки, але журналісти з'ясували, що раніше його було зареєстровано в Москві за адресою Військово-дипломатичної академії при Міністерстві оборони.

Наказом Міністерства закордонних справ Російської Федерації Андрія Черемило було призначено Генеральним консулом Російської Федерації на Шпіцбергені, Королівство Норвегія у 2022 році.

Він свого часу закінчив Іркутське вище військове авіаційне інженерне училище та факультет підвищення кваліфікації Дипломатичної академії МЗС Росії. Володіє норвезькою та англійською мовами. Має дипломатичний ранг радника 1 класу, наданий у березні 2020 року.

На дипломатичній службі від 2002 року. У 2019 – 2022 роках – заступник начальника відділу в Консульському департаменті.

Раніше Фокус писав, що велика кількість співробітників російських дипломатичних місій у Північній Європі — це шпигуни під прикриттям. Серед них і генеральний консул Росії в Баренцбурзі Андрій Чемерило.

Також повідомлялося, що уряд Молдови з'ясував, що спецслужби РФ стежать за ними за допомогою антен на даху посольства. У відповідь на це майже 60 російських дипломатів було вислано з країни.