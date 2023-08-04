"Це було нерозумно": президент Чехії проїхався на мотоциклі без шолома (фото, відео)

Петр Павел публічно вибачився за порушення правил дорожнього руху, а також пожертвував суму, що перевищує штраф, на допомогу мотоциклістам, яким бракує грошей на лікування травм.

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Президента Чехії Петра Павела помітили, коли він їхав на мотоциклі без шолома в селі Ртине. Відповідні кадри, отримані від очевидців, опублікувало видання CNN Prima NEWS 3 серпня.

Як зазначають автори публікації, під час їзди мотоциклісти зобов'язані носити правильно застебнутий захисний шолом. Петр Павел сказав журналістам, що усвідомлює свою помилку і перепросив за порушення правил дорожнього руху.

Петр Павел був помічений у селі Ртине

Чеський президент стверджує, що це була 1,5-кілометрова подорож рідко використовуваною дорогою. За словами глави держави, йому потрібно було дістатися до заправки, щоб підкачати шини.

"Мені потрібно було під'їхати до головної дороги на кілька десятків метрів. Це було нерозумно. Я розумію, що президент має подавати приклад у дотриманні правил", — пояснив політик.

Петро Павло також опублікував пост із вибаченнями на своїй сторінці у Twitter.

Петр Павел вибачився за їзду без шолома

У коментарі ЗМІ чеський лідер також повідомив, що збирається взяти участь в акції KEEP RESPECT, мета якої — допомогти мотоциклістам, які опинилися в інвалідному візку з чужої вини. Президент також заявив, що жертвує суму, що перевищує його штраф, на допомогу мотоциклістам, яким не вистачає грошей на лікування травм.

Адвокат Ян Чорний наголосив, що згідно з Конституцією Чехії, у президента є недоторканність і він не може бути притягнутий до відповідальності або затриманий навіть за проступки та інші адміністративні правопорушення.

Петр Павел прокотився на мотоциклі без шолома

Нагадаємо, що 2 серпня Петр Павел дозволив 14 чехам, які бажають воювати проти Росії, служити в лавах Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних сил України. Наразі 146 чехів мають згоду президента Чехії на приєднання до ЗСУ.

Раніше, 15 червня, ми повідомляли, що Петр Павел закликав посилено стежити за росіянами, які живуть у Європі. За його словами, у період війни Росії проти України, що триває, заходи безпеки щодо російських громадян мають бути суворішими.