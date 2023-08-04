"Это было глупо": президент Чехии прокатился на мотоцикле без шлема (фото, видео)

Петр Павел публично извинился за нарушение правил дорожного движения, а также пожертвовал сумму, превышающую штраф, на помощь мотоциклистам, которым не хватает денег на лечение травм.

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Президент Чехии Петр Павел был замечен едущим на мотоцикле без шлема в селе Ртыне. Соответствующие кадры, полученные от очевидцев, опубликовало издание CNN Prima NEWS 3 августа.

Как отмечают авторы публикации, во время езды мотоциклисты обязаны носить правильно застегнутый защитный шлем. Петр Павел сказал журналистам, что осознает свою ошибку и извинился за нарушение правил дорожного движение.

Петр Павел был замечен в селе Ртыне

Чешский президент утверждает, что это было 1,5-километровое путешествие по редко используемой дороге. По словам главы государства, ему нужно было добраться до заправки, чтобы подкачать шины.

"Мне нужно было подъехать к главной дороге на несколько десятков метров. Это было глупо. Я понимаю, что президент должен подавать пример в следовании правилам", — объяснил политик.

Петр Павел также опубликовал пост с извинениями на своей странице в Twitter.

Петр Павел извинился за езду без шлема

В комментарии СМИ чешский лидер также сообщил, что собирается принять участие в акции KEEP RESPECT, цель которой — помочь мотоциклистам, оказавшимся в инвалидной коляске по чужой вине. Президент также заявил, что жертвует сумму, превышающую его штраф, на помощь мотоциклистам, которым не хватает денег на лечение травм.

Адвокат Ян Черный подчеркнул, что согласно Конституции Чехии, у президента есть неприкосновенность и он не может быть привлечен к ответственности или задержан даже за проступки и другие административные правонарушения.

Петр Павел прокатился на мотоцикле без шлема

Напомним, что 2 августа Петр Павел разрешил 14 чехам, желающим воевать против России, служить в рядах Интернационального легиона территориальной обороны Вооруженных сил Украины. На данный момент 146 чехов имеют согласие президента Чехии на присоединение к ВСУ.

Ранее, 15 июня, мы сообщали, что Петр Павел призвал усиленно следить за россиянами, живущими в Европе. По его словам, в период продолжающейся войны России против Украины меры безопасности в отношении российских граждан должны быть более строгими.