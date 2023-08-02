Президент Чехии Петр Павел впервые разрешил 14 согражданам воевать на стороне Украины

Всего согласие главы государства на присоединение к Интернациональному легиону ВСУ имеют 146 чехов, из которых 132 получили его от предыдущего лидера страны Милоша Земана.

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Президент Чешской Республики Петр Павел разрешил 14 чехам, желающим воевать против России, служить в рядах Интернационального легиона территориальной обороны Вооруженных сил Украины, сообщает iRozhlas.

Это необходимый шаг для тех, кто хочет помочь Украине и легально участвовать в боевых действиях на стороне Киева. Если они выехали в Украину без получения разрешения президента, то им грозит уголовное преследование. Они могут подать апелляцию, однако, по словам пресс-секретаря президента, пока таких запросов не было.

На данный момент 146 чехов имеют согласие президента Чехии на присоединение к ВСУ. 132 человека получили разрешение от бывшего президента Милоша Земана.

"Президент Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений об одобрении вступления граждан Чехии в Вооруженные силы Украины", — сообщила пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова.

Утверждается также, что Петр Павел отклонил просьбу еще восьми человек вступить в ВСУ.

Интернациональный легион

Интернациональный легион территориальной обороны Вооруженных сил Украины – военная часть ВСУ, в которой служат военные добровольцы, являющиеся гражданами других стран. Создана правительством Украины по инициативе президента Владимира Зеленского для борьбы против России во время полномасштабного вторжения в Украину. В публичном доступе есть информация о том, что численность легиона составляет около 20 000 человек.

Напомним, 1 августа СМИ писали, что армия США готовит новую артиллерийскую стратегию на основе опыта ВСУ. Украинской армии передали сотни артиллерийских установок для высокоточного и обычного огня, что позволило ВСУ получить большой опыт их применения.

Ранее, 31 июля Фокус сообщал, что легион "Свобода России" уничтожил технику и склады с боеприпасами ВС РФ под Бахмутом.