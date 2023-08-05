У мережі показали, який вигляд має лабораторія Оппенгеймера, де створили першу атомну бомбу (фото)

Відокремлене містечко Лос-Аламос стало не просто майданчиком для наукових досліджень, а й затишним прихистком для безлічі вчених і їхніх родин. Тут навіть була своя церква.

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Після виходу кінострічки Крістофера Нолана "Оппенгеймер" ЗМІ звернули увагу на занедбану лабораторію Оппенгеймера в Лос-Аламосі як на жахливий артефакт минулого, де зародилася перша атомна бомба, і науковці тремтіли від думки про руйнівну силу, яку вона могла принести світові. Про це пише британський таблоїд The Sun.

У таємній локації в пустелі Нью-Мексико, прихованій від цікавих очей, група вчених здійснювала революційні експерименти, що лежать в основі найруйнівнішої зброї, яку коли-небудь створило людство.

Під керівництвом талановитого Дж. Роберта Оппенгеймера в Лос-Аламосі зароджувався проєкт "Y", який став частиною знаменитого Мангеттенського проєкту — засекреченої та неймовірно масштабної ініціативи.

Це містечко, приховане від світу, стало не лише місцем наукових досліджень, а й затишною домівкою для безлічі вчених і їхніх родин та навіть мало свою церкву.

Співробітники лабораторії, зокрема й учені, які створили атомну бомбу, жили тут серед своїх близьких, за стінами, які приховували їхні таємні зусилля.

Світ був у владі страху в той час, коли Німеччина здавалася на шляху до створення власної ядерної сили. Американські вчені працювали на знос, щоб випередити суперника та створити атомну бомбу на основі плутонію.

Менш ніж за два з половиною роки Сполучені Штати здійснили неймовірне — перший в історії вибух атомної бомби, затьмарений звучною кодовою назвою "Триніті".

Відтоді минуло майже шістдесят років, але темна історія про народження атомної бомби продовжує мучити наші уми.

Лос-Аламос усе ще функціонує як наукова база, проте певні куточки, пов'язані з темною спадщиною Мангеттенського проєкту, залишаються щільно замкненими від зовнішнього світу.

Багато споруд було зруйновано після війни. Однак одна з найважливіших будівель — V-Site, місце, де збирали перший ядерний пристрій перед випробуваннями "Триніті", все ще стоїть.

Того дня, 16 липня 1945 року, Оппенгеймер із жахом стежив за зворотним відліком часу в бункері, розташованому за 20 миль від випробувального полігону в пустелі Нью-Мексико.

Цей експеримент був сповнений ризиків і страхів, і команда вчених під керівництвом Оппенгеймера знала, що результати можуть бути катастрофічними. У найгіршому випадку ланцюгова реакція могла знищити всю планету.

Проте вибух пройшов успішно, і лише за кілька тижнів після цієї події бомба "Малюк" була скинута на Хіросіму, що стала причиною жахливих руйнувань і загибелі сотень тисяч людей.

Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun

Скромні дерев'яні й обшиті азбестом будівлі V-Site були свідками складання зброї з жахливим потенціалом. Учені працювали цілодобово, оточені високими соснами, доступ до яких був обмежений до моменту відправки бомби на випробувальний полігон.

Одна з небагатьох збережених частин цієї історії — "Збройовий майданчик", де спостерігачі в безпеці стежили за випробуваннями через перископ.

Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun

Ця епохальна робота призвела до створення двох типів атомних бомб. Одна з них — бомба "Малюк" — являла собою пістолетний механізм, у якому уранова маса вистрілювала в іншу, викликаючи ланцюгову реакцію.

Інший тип — бомба "Товстун" — був складнішою конструкцією імплозійного типу, з плутонієм у центрі. Її складання почалося на V-Site в 1944 році, а через рік її було скинуто на Нагасакі.

Американська влада стверджувала, що ці дії були необхідні, щоб урятувати безліч життів і скоротити тривалість війни.

Водночас далеко від основних наукових об'єктів розташована "Хатина Понда". Це скромна будова, яка колись була місцем грізних досліджень.

Тут працював фізик Еміліо Сегре, який досліджував плутоній і радіацію. Це було місце новаторських досліджень і експериментів.

Хатина Еміліо Сегре Фото: The Sun Тут проводилися дослідження плутонію Фото: The Sun

"Хатина Понда" стала свідком моментів, які перевернули наш світ. Це місце, де Луї Слотін провів небезпечні досліди, які зіграли свою роль у створенні атомної бомби.

Назву "Головний зброяр США" Луї Слотін отримав за свої сміливі дослідження. Його відвага дозволила йти на межі можливої катастрофи, але завдяки його зусиллям світ дізнався про потенціал ядерної сили.

Сегре використовував цю хатину, щоб вести свої дослідження далеко від очей сторонніх. Його робота разом із роботою багатьох інших учених стала ключовою ланкою в створенні ядерної зброї.

У центрі уваги стоїть також будівля Слотіна — проста біла будова з блакитними дверима, названа на честь Луї Слотіна.

Будинок Слотіна Фото: The Sun

Цей фізик проводив небезпечні випробування, і ця будівля стала свідченням його відваги та самовідданості. Слотін став мучеником своєї справи, віддавши своє життя в боротьбі з радіацією.

Лос-Аламос став символом секретності, науки та страху. Його історія наповнена сміливими експериментами, страшними ризиками та неймовірними відкриттями.

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