Снігові замети влітку: на півдні Німеччини випав сильний град — у хід пішла снігоприбиральна техніка

За даними місцевого видання, деякі місця міста Ройтлінґен вкриті до 30-сантиметровим шаром граду.

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Снігоприбиральні машини були задіяні в німецькому місті Ройтлінґені на південному заході Німеччини, щоб впоратися з наслідками локального шторму з градом. Про це 4 серпня повідомляло німецьке видання Zeit.

За інформацією міської влади, у п'ятницю вдень над центром міста пройшов стихійний шторм із градом і проливним дощем.

Фотографії та відео демонструють вулиці, вкриті шаром снігу, і, за словами влади, деякі ділянки мають до 30 сантиметрів граду. Для звільнення доріг від снігу було залучено спеціальні машини.

Негода також призвела до перекриття системи каналізації, затоплення підземних гаражів і підвалів.

Рівень річки Ехаз, яка тече через Ройтлінґен, піднявся на 1,5 метра всього за п'ять хвилин. Попри те, що вода часом виходила з берегів, значних руйнувань вдалося уникнути.

Нагадаємо, у Словенії рекордні зливи призвели до масштабних повеней. Деякі населені пункти залишилися відрізаними від зовнішнього світу.

Раніше, у липні, захід Японії охопили сильні дощі, які призвели до зсувів ґрунту. В регіоні дощ називали найсильнішим, який у них коли-небудь був.