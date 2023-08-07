Тегеран не постачає Москві безпілотники, — очільник МЗС Ірану Амір Хосейн

За повідомленням західних ЗМІ, Японія тисне на Іран, щоб той припинив постачання Росії зброї.

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Міністр закордонних справ Ірану відвідав Японію в понеділок, 7 серпня, вперше з 2019 року. Мета візиту міністра закордонних справ Ірану Амір-Абдоллахіяна Хосейна до країни-очільника G7 не була оголошена, але повідомлялося, що Японія тисне на Тегеран, щоб той припинив постачання Росії зброї. Про це пише видання news.yahoo.com.

Амір-Абдоллахіян зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йосімасою Хаясі. Напередодні зустрічі іранський міністр заявив, що Іран ніколи не постачав зброю до Росії.

"Ми не обираємо сторону в жодній війні. Іран ніколи не надавав безпілотники жодній країні для використання в Україні", — сказав він.

У заяві міністерства закордонних справ Японії йдеться, що Хаясі "попросив Іран вжити конструктивних заходів, повторивши позицію Японії щодо вторгнення Росії в Україну".

Візит Аміра-Абдоллахіяна до Японії став першим іранським дипломатом з грудня 2019 року та першим за президентства Ібрагіма Раїсі.

Слід зазначити, що 5 листопада 2022 року міністр закордонних справ Ірану визнав, що Тегеран поставив Москві безпілотники, наполягаючи на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.

"Ми передали Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — сказав Амір-Абдоллахіян журналістам після зустрічі в Тегерані.

Нагадаємо, що за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, українській ППО зараз нераціонально використовувати проти "шахедів" великі системи. Для знищення ударних дронів потрібні інші засоби.

Раніше повідомлялося, що журналісти з'ясували, як Іран використав кораблі й державну авіакомпанію, щоб переправити в РФ нові безпілотники далекого радіусу дії для використання у війні проти України.