Вибух у турецькому порту: влада не відкидає версію з диверсією (відео)

За словами глави Турецької зернової ради Ахмета Гюльдала, інфраструктура порту захищена і щоб туди потрапити, потрібно спочатку пройти перевірку. Лише після цього можна пройти на територію.

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У Туреччині розглядають версію диверсії в порту Деріндже, де напередодні пролунав вибух, однак вона виглядає нібито слабкою. Про це заявив глава Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал, пише CNN Türk 8 серпня.

За його словами, це портова зона і ні в кого немає доступу до неї до проходження перевірки на безпеку. Тільки після цього туди можна пройти.

"Будь то державний службовець, працівник або власник підприємства, вони не можуть увійти. Усі можливості, звісно, будуть оцінені, але ця можливість (диверсії — ред..) розглядається як найслабша", — ідеться в повідомленні.

Більше подробиць про інцидент та інформації про розслідування не прозвучало на момент публікації матеріалу.

Вибух у Туреччині 7 серпня: подробиці

У турецькому порту Деріндже 7 серпня пролунав сильний вибух. За даними ЗМІ, вибух стався в одному з елеваторів, імовірно, коли судно завантажували зерном.

Місцевий губернатор поділився даними, що щонайменше 10 осіб дістали поранення, серед яких двоє у важкому стані. Поліція почала розслідування.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов переконаний, що до цього інциденту може бути причетна Російська Федерація.

"Туреччина — це держава, яка активно піднімає тему необхідності відновлення поставок українського зерна у світі. І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", — йдеться в повідомленні.