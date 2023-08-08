Пастимуть корів і вирощуватимуть картоплю: у РФ будують села для мігрантів з Африки (фото)

Перший населений пункт-колонію для переселенців з Африки вже заклали. Пілотний проєкт реалізується у Московській та Тверській областях.

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У Росії почнуть створювати села для переселенців з Африки. Для мігрантів планують створити 30 колоній. Про це повідомляє російське видання RG.RU.

Проєкт у пілотному форматі реалізується у Московській та Тверській областях. Зазначається, що в афроселах будуть мешкати православні фермери — бури, які переїхали до Африки багато років тому, а зараз вирішили змінити місце проживання.

Церемонія закладання каменю першого афросела в Росії відбулася в районі Бологого 4 серпня.

"Ми плануємо створити в Росії 30 колоній для емігрантів з Африки до Росії. Потім ми його поширимо інші суб'єкти РФ, де регіональні адміністрації зможуть запропонувати привабливі умови для переселенців. Програма розрахована на 5 років", – заявив на церемонії відкриття такого села у Тверській області ректор представник Африканського міжнародного конгресу Костянтин Клименко.

Він додав, що Росія приваблює переселенців як "держава з високим морально-духовним укладом, традиційними сімейними цінностями".

Передбачається, що села обладнають усією необхідною інженерною інфраструктурою, а вихідці з африканського континенту займатимуться сільським господарством – вирощуватимуть картоплю або розводитимуть корів.

РосЗМІ пише, що вирощений урожай та молоко жителів ще не збудованого афросела вже готовий приймати фермер та учасник проєкту Олексій Трофімов. Його агропідприємство надасть новим поселенцям технологічну та організаційну підтримку, забезпечуватиме їх ресурсами: від насіння до техніки.

Передбачається, що африканці-переселенці стануть і мікроінвесторами на новій Батьківщині: збудують тут свої будинки, відкриють невеликі підприємства, дитсадки, медпункти тощо.

Загалом у Росію планується перевезти 3000 сімей бурів – африканських селян, нащадків переселенців до Африки, зазвичай, з Голландії.

Нагадаємо, що туриста з Росії стільцями відлупцювали працівники 5-зіркового готелю в Туреччині. В якості компенсації від готелю отримав безплатний 25-хвилинний сеанс масажу.

Раніше повідомлялося, що у Росії 81-річна пенсіонерка через оголошення шукала кілера, щоб "прибрати" дільничного інспектора. Бабцею зацікавилися правоохоронці.