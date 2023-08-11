У МВС РФ поскаржилися на "критичну" ситуацію: за місяць звільнилися 5 тисяч співробітників

За словами міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева, відомство відчуває сильну нестачу кадрів. При цьому Росія є країною, в якій кількість правоохоронців на душу населення одна з найвищих у світі.

Related video

Глава Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації Володимир Колокольцев заявив про брак кадрів у своєму відомстві. Про це пише російський портал "МВД МЕДИА" 10 серпня.

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ РФ провів нараду, в рамках якої згадав про масовий відтік співробітників. За його словами, за липень з органів внутрішніх справ звільнилися п'ять тисяч людей.

"Некомплект особового складу дуже великий. Я б сказав, що він уже є критичним", — констатував глава МВС.

Володимир Колокольцев назвав ситуацію з кадрами у своєму відомстві "складною", проте не назвав причину звільнень. Він також заявив, що цю проблему потрібно вирішити, щоб "задовольнити попит населення на захист прав і свобод".

Як зазначає "Русская служба BBC", кількість співробітників МВС на душу населення в РФ одна з найвищих у світі. За даними журналістів, на кожні 100 тисяч росіян припадає 635 співробітників поліції.

Для порівняння, у США 2019 року на 100 тисяч американців припадало 242 правоохоронці, а в Китаї станом на 2018 рік було 143 співробітники правоохоронних органів на 100 тисяч людей.

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що в Ярославській області Росії колишня співробітниця адміністрації міста Углич Вероніка Нетунаєва закликала СБУ підірвати Углицьку ГЕС, щоб помститися за звільнення.

Раніше, 9 червня, у Російській Федерації чиновницю Росавіації Анну Жильцову звільнили й оштрафували на 100 тисяч рублів за те, що вона у своєму кабінеті повісила антивоєнний плакат. Жінку звинуватили в "дискредитації" російської армії.