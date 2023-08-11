"Такий молодий, а вже проти Путіна": росіяни написали понад 5000 доносів на жартівливому сервісі

За словами розробника додатка "Мой донос", сервіс замислювався як пародійний, проте багато жителів Росії поставилися до нього всерйоз.

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Жителі Російської Федерації написали понад 5000 доносів у застосунку "Мой донос", який не пов'язаний із державними органами та був створений як жарт. Про це пише видання "Можем объяснить".

Розробник програми, який представився Володимиром, зазначив, що багато росіян серйозно поставилися до застосунку і почали надсилати свої реальні скарги.

Через 6 місяців з моменту запуску застосунок "Мій донос" завантажили 10 000 осіб. За цей час на сервіс надійшло понад 5000 доносів.

Як зазначають журналісти, які проаналізували згадані доноси, скарги росіян часто стосуються війни в Україні. Так, одна з жінок заявила, що керівник Тольяттинської компанії підтримує українців і висловлюється "в грубій формі" про її брата, який воює в Україні.

Інша донощиця звернулася із закликом забрати її знайомого на війну. Вона заявила, що чоловік раніше воював у Чечні, проте вже двічі проігнорував повістки. За словами авторів статті, подібних доносів на "ухилянтів" було багато.

"Такий молодий, а вже проти політики Путіна, закликає всіх росіян скласти зброю в Україні і йти в полон! Куди ви дивитеся? Чому ці виродки ходять по нашій землі, відправляйте їх на СВО! Нехай там їх навчать Батьківщину любити", — йдеться в одному з доносів.

За словами журналістів, частину доносів сформульовано таким чином, що неможливо визначити, написані вони всерйоз чи це жарт.

Рекламний ролик додатка "Мій донос"

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 21 липня, лікар ПВК "Вагнер" Дмитро Петровський написав донос у російську генпрокуратуру, в якому звинуватив ексспівробітника ФСБ РФ Ігоря Стрєлкова-Гіркіна в розтраті донатів.

Раніше, 1 червня, ми писали про те, що в Росії спостерігається напружена ситуація, в якій деякі люди стали підозрювати своїх близьких і доносити один на одного. У результаті порушуються кримінальні справи проти тих, хто висловлює своє невдоволення політикою Кремля.