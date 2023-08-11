"Такой молодой, а уже против Путина": россияне написали более 5000 доносов на шуточном сервисе

По словам разработчика приложения "Мой донос", сервис задумывался как пародийный, однако многие жители России отнеслись к нему всерьез.

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Жители Российской Федерации написали более 5000 доносов в приложении "Мой донос", которое не связано с государственными органами и было создано как шутка. Об этом пишет издание "Можем объяснить".

Разработчик программы, который представился Владимиром, отметил, что многие россияне всерьез отнеслись к приложению и начали присылать свои реальные жалобы.

Спустя 6 месяцев с момента запуска приложение "Мой донос" скачали 10 000 человек. За это время на сервис поступило более 5000 доносов.

Как отмечают журналисты, проанализировавшие упомянутые доносы, жалобы россиян часто касаются войны в Украине. Так, одна из женщин заявила, что руководитель Тольяттинской компании поддерживает украинцев и высказывается "в грубой форме" против ее брата, который воюет в Украине.

Другая доносчица обратилась с призывом забрать ее знакомого на войну. Она заявила, что мужчина ранее воевал в Чечне, однако уже дважды проигнорировал повестки. По словам авторов статьи, подобных доносов на "уклонистов" было много.

"Такой молодой, а уже против политики Путина, призывает всех русских сложить оружие в Украине и идти в плен! Куда вы смотрите? Почему эти ублюдки ходят по нашей земле, отправляйте их на СВО! Пускай там их научат Родину любить", — говорится в одном из доносов.

По словам журналистов, часть доносов сформулированы таким образом, что невозможно определить, написаны они всерьез или это шутка.

Рекламный ролик приложения "Мой донос"

Напомним, что по данным СМИ от 21 июля, врач ЧВК "Вагнер" Дмитрий Петровский написал донос в российскую генпрокуратуру, в котором обвинил экс-сотрудника ФСБ РФ Игоря Стрелкова-Гиркина в растрате донатов.

Ранее, 1 июня, мы писали о том, что в России наблюдается напряженная обстановка, в которой некоторые люди стали подозревать своих близких и доносить друг на друга. В результате возбуждаются уголовные дела против тех, кто выражает свое недовольство политикой Кремля.