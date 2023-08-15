Мільярди для України: у Байдена вірять, що Конгрес схвалить нову допомогу Києву, — ЗМІ

Журналісти зазначили, що Байден запросив понад 24 млрд доларів додаткового фінансування. Серед них 13 млрд призначені для сфери безпеки та 7,3 млрд доларів на економічну та гуманітарну допомогу Україні.

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Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Конгрес ухвалить правильне рішення про виділення додаткових мільярдів військової та гуманітарної допомоги для України. Про це пише видання CNN із посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, найімовірніше, Конгрес схвалить виділення 24 млрд доларів, які запросив Джо Байден, незважаючи на те, що частина членів Республіканської партії в Палаті представників негативно висловлювалися про додаткові кошти для України.

"Ця підтримка триватиме, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має все, що потрібно, щоб продовжувати хоробро боротися за свою свободу", — сказала Жан-П'єр.

Жан-П'єр сказав, що директорка Управління та бюджету Шаланда Янг і члени президентської команди із законодавчих питань провели велику кількість консультацій із законодавцями на місцях. Обом сторонам пояснили необхідність виділення коштів та екстрений характер запиту.

Журналісти нагадали, що в четвер 10 серпня Джо Байден запросив понад 24 млрд доларів додаткового фінансування. Серед них 13 млрд призначені для сфери безпеки та 7,3 млрд доларів на економічну та гуманітарну допомогу Україні.

У листі до Конгресу в четвер адміністрація Байдена запросила понад 24 мільярди доларів додаткового фінансування, зокрема понад 13 мільярдів доларів на безпекову допомогу і 7,3 мільярда доларів на економічну та гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, що американські журналісти писали, що Байден випробовує Конгрес США, просячи грошей на допомогу ЗСУ. ЗМІ повідомили, що американський лідер зробив підтримку України візитною карткою своєї зовнішньої політики. Він стверджує, що для американської безпеки важливо протистояти агресії в Європі.