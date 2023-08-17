У Литві звільнили професора з РФ, який виправдовував окупацію країн Балтії

Андрій Десницький заявляв, що населення не чинило опору армії СРСР та нині вважає відновлення незалежності помилкою. Також він вимагав проведення референдума в Криму.

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Вільнюський університет розриває контракт з професором Андрієм Десницьким після того, як журналісти знайшли в його публікаціях проросійські наративи. Деталями 17 серпня поділились у литовському медіа LRT.

Проживаючи у Москві, Десницький публікував тексти, в яких заперечував окупацію Литви, Латвії та Естонії. Більш того, він пояснював росіянам, що Червона Армія не зустріла опору на своєму шляху та принесла лише свободу.

"Відчутного опору ні армія, ні населення не чинили, багато хто радісно вітав Червону Армію, вважаючи її визволителькою від правої націоналістичної диктатури", — писав російський професор.

На його думку, значна частина мешканців країн Балтії вважає відновлення незалежності помилкою.

Журналісти, виявивши публікації Десницького з ворожими наративами, надіслали їх у Вільнюський університет. Там відповіли, що припиняють цього місяця трудовий договір з професором. За даними ЗМІ, науковець працював у виші з жовтня 2022 року, і його роботу фінансував закордонний фонд.

Також литовські медійники знайшли вислови Десницького щодо Криму. Перед окупацією півострова Росією він заявляв, що Крим належить РФ, а також вимагав проведення референдуму щодо його відокремлення від України.

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