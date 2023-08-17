В Литве уволили профессора из РФ, который оправдывал оккупацию стран Балтии

Андрей Десницкий заявлял, что население не оказывало сопротивления армии СССР и сейчас считает восстановление независимости ошибкой. Также он требовал проведения референдума в Крыму.

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Вильнюсский университет разрывает контракт с профессором Андреем Десницким после того, как журналисты нашли в его публикациях пророссийские нарративы. Деталями 17 августа поделились в литовском медиа LRT.

Проживая в Москве, Десницкий публиковал тексты, в которых отрицал оккупацию Литвы, Латвии и Эстонии. Более того, он объяснял россиянам, что Красная Армия не встретила сопротивления на своем пути и принесла лишь свободу.

"Ощутимого сопротивления ни армия, ни население не оказали, многие радостно приветствовали Красную Армию, считая ее освободительницей от правой националистической диктатуры", — писал российский профессор.

По его мнению, значительная часть жителей стран Балтии считает восстановление независимости ошибкой.

Журналисты, обнаружив публикации Десницкого с вражескими нарративами, направили их в Вильнюсский университет. Там ответили, что прекращают в этом месяце трудовой договор с профессором. По данным СМИ, ученый работал в вузе с октября 2022 года, и его работу финансировал зарубежный фонд.

Также литовские медийщики нашли высказывания Десницкого по поводу Крыма. Перед оккупацией полуострова Россией он заявлял, что Крым принадлежит РФ, а также требовал проведения референдума по поводу его отделения от Украины.

Напомним, в российском Сургуте обругали президента Владимира Путина с помощью взлома информационной бегущей строки на одном из центральных зданий. Сообщение намекает, что его автора расстроил актуальный курс рубля.

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