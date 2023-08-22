Перед навчальним роком: у Бєлгороді вікна перших поверхів шкіл закривають мішками з піском (відео)

Директор одного з навчальних закладів Євген Бабкін заявив, що додатково скло шкільних вікон зсередини проклеять броньованою плівкою.

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У Бєлгороді перед початком навчального року вікна перших поверхів шкіл закривають мішками з піском. Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Директор одного з навчальних закладів Євген Бабкін заявив, що додатково скло шкільних вікон зсередини проклеять броньованою плівкою. За його словами, до школи привезли вже 7 вантажівок із піском. Кожна з них перевозила від 8 до 10 тонн піску. Але щоб укріпити всі вікна, потрібно ще близько 5 вантажівок.

Повідомляють, що на прохання оперативного штабу до очного та змішаного навчання допускають далеко не всі освітні заклади, а лише ті, що розташовані поза 20-кілометровою прикордонною зоною.

Як розповів мер Бєлгорода Валентин Девидов, щоб убезпечити учнів, влада встановила обмеження на одномоментне перебування учнів у школі. Так, кількість дітей визначатиметься місткістю укриттів.

У Бєлгороді вікна перших поверхів шкіл закривають мішками

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що у Воронезькій області Росії виявили небезпечну сибірську виразку. За словами журналістів, інфекція передалася внаслідок контакту з тушею інфікованої тварини. Район закритий для відвідування після введення режиму НС.

Також російські журналісти писали, що таксистів у РФ примусово пересадять на Lada всупереч протестам. Так, дозволять використовувати в таксі тільки авто місцевого складання з високим ступенем локалізації. Нові вимоги фактично зроблять "АвтоВАЗ" монополістом на ринку авто для таксі.