Директор одного из учебных заведений Евгений Бабкин заявил, что дополнительно стекла школьных окон изнутри проклеят бронированной пленкой.

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В Белгороде перед началом учебного года окна первых этажей школ закрывают мешками с песком. Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Директор одного из учебных заведений Евгений Бабкин заявил, что дополнительно стекла школьных окон изнутри проклеят бронированной пленкой. По его словам, в школу привезли уже 7 грузовиков с песком. Каждый из них перевозил от 8 до 10 тонн песка. Но чтобы укрепить все окна, нужно еще около 5 грузовиков.

Сообщается, что по прошению оперативного штаба к очному и смешанному обучению допускаются далеко не все образовательные учреждения, а лишь те, которые находится вне 20-километровой приграничной зоны.

Как рассказал мэр Белгорода Валентин Девидов, чтобы обезопасить учеников, власти установили ограничение на одномоментное пребывание учеников в школе. Так, количество детей будет определяться вместимостью укрытий.

В Белгороде окна первых этажей школ закрывают мешками

Напомним, что СМИ сообщали, что в Воронежской области России выявили опасную сибирскую язву. По словам журналистов, инфекция передалась в результате контакта с тушей инфицированного животного. Район закрыт для посещения после введения режима ЧС.

Также российские журналисты писали, что таксистов в РФ принудительно пересадят на Lada вопреки протестам. Так, разрешат использовать в такси только авто местной сборки с высокой степенью локализации. Новые требования фактически сделают "АвтоВАЗ" монополистом на рынке авто для такси.