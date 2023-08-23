"Чмо болотне": депутатка в РФ висловилася про політику Путіна і була звільнена, — ЗМІ

Зроблено запис ще на початку серпня після зустрічі з виборцями в Саратовській області. Юлія Трухманова вже відреагувала на "злив" приватної розмови зі своїм опонентом і має намір звернутися до суду. З партії її також виключили.

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У Російській Федерації депутатка від партії "Единая Россия" зробила кілька різких заяв на адресу свого президента Володимира Путіна. Зрештою запис цієї розмови було опубліковано на місцевих YouTube-каналах, про що пишуть росЗМІ 22 серпня.

Йдеться про Юлію Трухманову, яка розмовляла зі своїм опонентом Дмитром Липенським. Вони обидва брали участь у виборчій кампанії до міської ради Маркса в Саратовській області.

Діалог стався ще на початку серпня і сам Дмитро Липенський у коментарі журналістам підтвердив його справжність. Після зустрічі з виборцями він забув вимкнути диктофон і записав цікаву розмову.

Депутатка "Единой России" висловилася про Путіна: деталі розмови

Під час дискусії політики обговорювали 90-ті роки і як у розвитку країни на той момент брав участь нинішній президент РФ Володимир Путін. Дмитро Липенський зазначав, що тоді майбутній глава держави був заступником Анатолія Собчака, губернатора Санкт-Петербурга і тоді влада була в їхніх руках.

Юлія Трухманова ж вважає, що Володимир Путін на той момент нічого не вирішував.

"Він був ніхто і звати його ніяк. Він дипломат носив і каву наливав. Ніхто. Чмо болотне. Він ніхтошка був. Не люди, не люди його поставили. Час його поставив. Путін до перебудови не має жодного вiдношення. Та я тебе благаю, там інші дядьки все вирішували. Путін, коли став президентом, він навіть не розумів, куди він став. Він не був політиком", — каже депутатка.

Депутатка "Единой России" висловилася про Путіна: реакція Трухманової

Коли розмова з'явилася в мережі, Юлія Трухманова також підтвердила її достовірність, але водночас уточнила, що бесіда відбувалася в приватному порядку. Свої слова вона виправдала тим, що політика чинного президента зараз єдино правильна і нібито вона це намагалася донести своєму опоненту.

"Вирвані з контексту фрази жодним чином не стосувалися президента. Вважаю, що звукозапис змонтовано. У зв'язку з цим я маю намір звернутися до судових органів для захисту своєї честі, гідності та ділової репутації", — повідомила політик.

Депутат "Единой России" висловилася про Путіна: реакція партії

23 серпня у пресслужбі саратовського обласного відділення партії "Единая Россия" заявили про те, що Юлія Трухманова буде виключена. Пов'язано це безпосередньо із записом, який було напередодні опубліковано в мережі.

"У зв'язку з обурливими, абсурдними і відверто безглуздими висловлюваннями депутата Ради депутатів міста Маркса Юлії Трухманової щодо керівництва нашої країни ухвалено рішення про її виключення з партії та фракції", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що депутата Держдуми Костянтина Затуліна могли позбавити мандата за підтримку України. Російський політик кілька разів говорив про відсутність результатів так званої "спеціальної військової операції".