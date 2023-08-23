З варшавського аеропорту можна буде відправити додому заборонені до провезення речі

Для пересилання потрібно буде потрапити в зону Fast Track, оплатити послуги та отримати дозвіл співробітника служби безпеки.

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Аеропорт Шопена у Варшаві запустив нову послугу для пасажирів, які не пройшли митний контроль. Тепер замість того, щоб викидати речі, заборонені до провезення в ручній поклажі, їх можна буде відправити додому. Про це повідомляє пресслужба польського аеропорту.

Для цього в зоні прискореного проходження огляду Fast Track встановили спеціальний поштомат. Нова послуга буде корисною тим, хто забув викласти з валізи великий флакон із парфумами, пляшку з алкоголем або складаний ніж.

Щоб потрапити в зону Fast Track, потрібно буде оплатити послугу і показати співробітнику служби безпеки предмет, який людина хоче відправити собі додому. Після отримання дозволу від співробітника мандрівник зможе вибрати коробку необхідного розміру, запакувати в неї свою річ і залишити її в поштоматі.

"Фактично, нова послуга передбачає подвійну плату — за послугу Fast Track і безпосередньо за відправлення речі додому. Таке рішення пояснюється тим, що співробітник служби безпеки аеропорту змушений приділяти час, щоб перевірити річ пасажира і супроводжувати її до поштомату для відправки", — пояснили в пресслужбі аеропорту.

Там додали, що через поштомат можна відправити речі тільки в межах Польщі.

Нагадаємо, 7 червня голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що міжнародний аеропорт "Львів" можуть частково відкрити, він працюватиме як гуманітарний коридор під контролем Євросоюзу.

18 серпня ТАСС заявило, що всі чотири московські аеропорти закривали для літаків повітряний простір через приліт безпілотника.