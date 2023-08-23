Летіла 10 хвилин: КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії (мапа)

Північна Корея спробувала вдарити по Японії балістичною ракетою. Ракета подолала більш як тисячу кілометрів і промахнулась.

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Уряд Японії повідомив про балістичну ракету, яку випустили війська Північної Кореї. Громадяни країни отримали екстрене сповіщення і мали пройти в укриття. Про це ідеться у дописі Twitter прем'єр-міністра.

Повідомлення про балістичну ракету було опубліковане о 22:04 (за київським часом) або о 03:54 24 серпня (за часовим поясом Японії). Інших уточнень щодо подальшої ситуації не з'явилось.

Між тим у Twitter агенції новин Al Bawaba є деякі деталі події. Зокрема, вказано, що балістична ракета прямувала у напрямку японського острова Окінава.

Зазначимо, відстань від КНДР до Окінави — близько 1300 км. Балістична ракета може її подолати протягом близько 10 хвилин (якщо орієнтуватись на швидкість російської ракети "Іскандер" 2100 м/с або 7560 км/год).

Відстань від КНДР до Окінави (Японія) - Google maps Фото: Google Maps

Також агенція опублікувала кадри, які транслювались японським телеканалом. Під час трансляції показували нічне небо над Окінавою, очікуючи можливої появи балістичної ракети з Північної Кореї.

За кілька хвилин з'явилось повідомлення, що ракета пролетіла мимо Окінави.

Північна Корея — Японія: історія конфлікту

Зазначимо, КНДР — держава на півночі Корейського півострова, де панівна ідеологія називається "чучхе". "Чучхе" насаджується, починаючи з 50-их рр. минулого століття, і ґрунтується на ідеях Карла Маркса та Володимира Леніна. З 1910 по 1945 рр. Корея була анексована Японією, і КНДР, отримавши відповідні технології, час від часу стріляють балістичними ракетами у напрямку колишньої імперії. Наразі країною керує Кім Чен Ин, який очолив її після смерті батька і являється одночасно і головою партії, і головою армії, і головою уряду.

Між тим Росія саме до Північної Кореї звернулась тоді, коли у ЗС РФ стало не вистачати артилерійських снарядів. Саме тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу у липні 2023 року відвідав КНДР — щоб отримати снаряди радянських калібрів, які потрібні російським військам.

Водночас експерти стверджують, що всупереч санкціям, РФ все ще здатна виробляти власні ракети. Зокрема, вивчення уламків ракети, яка впала у Сумській області, свідчать, що вона випущена недавно і містить західні компоненти.

Нагадуємо, 23 серпня відбулось засідання країн БРІКС у Південній Африці. У засіданні не зміг взяти участь президент Росії Володимир Путін — йому загрожував арешт через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом. Тому замість Путіна до Африки прилетів міністр закордонних справ Сергій Лавров — намагався посилити вплив РФ на членів БРІКС. Очільник Кремля звернувся до присутніх дистанційно: втім присутні чомусь не впізнали його голос.