Цвинтар із "вагнерівцями" спалили поблизу Іркутська, — соцмережі (відео)

На території цвинтаря суцільне згарище. На відео можна побачити значні руйнування могил російських найманців.

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В Росії знову познущалися з цвинтаря, де поховані окупанти з так званої ПВК "Вагнер". Відео опублікували у Telegram.

Можна побачити, що були зруйновані могили російських найманців. На території цвинтаря суцільне згарище.

Наразі коментарів з боку представників правоохоронних структур не було. Місцева влада також не відреагувала на подію.

Такі випадки у РФ фіксують вже не вперше. У селі Миколаївка Самарської області знесли могили найманців. За інформацією журналістів, алея, де були поховані вагнерівці, стане рівною територією. Її заллють у бетон, а на місці кожної могили нібито з'явиться чорна піраміда.

Падіння літака у Тверській області: загибель Пригожина

В Бологівському районі Тверської області РФ 23 серпня впав літак Embraer Legacy 600, що належав Євгену Пригожину. За даними Grey Zone, його збила російська ППО. Усі 10 осіб, які перебували на борту, загинули.

У Пентагоні також прокоментували цю інформацію. За їхньою інформацією, Євген Пригожин загинув унаслідок аварії літака у Тверській області Російської Федерації. Представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер зазначив, що не буде розголошувати подробиці збору інформації стосовно події.

Нагадаємо, в Росії сформувалися 4 версії про те, чому упав літак з лідером російських найманців. У Тверській області розбився літак, пасажирами якого були засновники ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і Дмитро Уткін. Фокус зібрав різні версії, за якими падіння авіасудна могли спричинити російська ППО, Україна або навіть ящик із дорогим вином.